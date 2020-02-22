На пожаре в Рязани погиб мужчина

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
На пожаре на улице Коняева в Рязани погиб мужчина. Его личность устанавливают. Об этом РЗН. инфо сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Ожоги получил мужчина 1976 года рождения. Его госпитализировали.
Напомним, дом на улице Коняева
Причину пожара устанавливают.
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