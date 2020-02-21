Житель Сапожка едва не зарубил топором соседа из-за беспорядка в доме

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Житель Сапожка едва не зарубил соседа, который устроил беспорядок в его доме. Об этом сообщила
Известно, что 26-летний мужчина вернулся с вахтовой работы в Москве и решил отметить начало отдыха. Для этого он пригласил 26-летнего соседа. Во время застолья гость попросил пригласить знакомую, которая явилась с тремя приятелями.
Когда хозяин дома ушел спать, его гости продолжили выпивать. Проснувшись, мужчина обнаружил их за столом. При этом в доме был беспорядок.
Хозяин разозлился и попросил гостей уйти, но они не согласились. Тогда мужчина схватил топор и пригрозил соседу убийством, если тот не уведет своих друзей.
Прибывшие полицейские успокоили жителя Сапожка. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
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