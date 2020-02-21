Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:56, 21 февраля 2020 67
 0    0

За неделю в Рязанской области подешевели яйца и яблоки

За неделю в Рязанской области подешевели яйца и яблоки

За неделю, с 11 по 17 февраля, в Рязанской области на 3,1% подешевели яйца. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Цены также снизились на:

  • яблоки — на 2,3%;
  • мясо кур — на 1,1%;
  • пшено — на 1,1%;
  • масло подсолнечное — на 0,9%;
  • картофель — на 0,8%;
  • свинину — на 0,4%;
  • рис — на 0,1%.

Подорожали за это время:

  • морковь — на 2,6%;
  • капуста белокочанная — на 1,7%;
  • соль — на 1,0%;
  • лук репчатый — на 0,8%;
  • сахар-песок — на 0,4%;
  • рыба мороженая — на 0,2%;
  • мука пшеничная — на 0,2%;
  • хлеб ржаной, ржано-пшеничный — на 0,1%.

Цены на говядину, баранину, масло сливочное, молоко, чай, крупу гречневую-ядрицу и вермишель не изменились.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Судьба физмата и вторая жизнь «Кулька». Андрей Минаев о переменах в РГУ

Судьба физмата и вторая жизнь «Кулька». Андрей Минаев о переменах в РГУ

Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:50, 7 февраля 2020 1 934
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии изолированных китайских студентов РГУ
9:20, 8 февраля 2020 1 359
В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности
16:22, 7 февраля 2020 1 794
В Рязани двух студентов из Китая отправили на карантин 1
13:48, 8 февраля 2020 1 872
Россия отправит в Китай два миллиона медицинских масок 2
10:08, 8 февраля 2020 1 728
В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек
Все новости
Голосования

Нужно ли строить школу в Лесопарке?

Окончание опроса: 26.02.2020
Архив голосований
Форум