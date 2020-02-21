За неделю в Рязанской области подешевели яйца и яблоки

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За неделю, с 11 по 17 февраля, в Рязанской области на 3,1% подешевели яйца. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цены также снизились на:
Подорожали за это время:
Цены на говядину, баранину, масло сливочное, молоко, чай, крупу гречневую-ядрицу и вермишель не изменились.
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Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.