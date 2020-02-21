В Южном неизвестные разбили витрину палатки с мороженым

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В микрорайоне Южный неизвестные разбили витрину палатки с мороженым. Соответсвующее фото
«Остановка «Школа», Южный. Хорошо, что не спалили [пунктуация и орфография автора сохранены — прим. редакции]", — отмечают комментаторы.
Фото Николая Юрьевича
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