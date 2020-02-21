В субботу в Рязанской области ожидается до +6 градусов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В субботу, 22 февраля, в Рязанской области ожидается до +6 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица.
Ветер ночью переменных направлений до 5 метров в секунду, днем юго-западный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -5, 0 градусов, днем +1, +6 градусов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ одном из рязанских зоомагазинов сняли на видео мертвого хомяка и пустые миски для животных
|
cледующая новость →18 тысяч человек поддержали инициативу присвоить Рязани звание «Город трудовой доблести»
С 20 февраля по 10 марта «Оптике-сервис» пройдет праздничная акция.