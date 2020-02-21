Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:40, 21 февраля 2020 310
 0    0

В Рязанской области появится санавиация

В Рязанской области появится санавиация

В Рязанской области появится санитарная авиация. Начало полетов запланировано на 2020 год в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщил сайт регионального минздрава.

В ближайшее время намерены определить авиакомпанию, которая предоставит вертолет для экстренных вылетов медбригад. Врачи будут оказывать первую помощь и транспортировать пострадавших в крупные медицинские центры.

Посадочные площадки разместят у Касимовского, Скопинского, Сасовского, Шиловского, Ряжского ММЦ, ОКБ и БСМП в Рязани.

Старт проекта назначен на июль. До этого медики пройдут обучение и тестирование.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 минуты назад
Отвечает прокуратура. Можно ли перечислять алименты ребенку?

Отвечает прокуратура. Можно ли перечислять алименты ребенку?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:20, 8 февраля 2020 1 371
В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности
13:48, 8 февраля 2020 1 900
Россия отправит в Китай два миллиона медицинских масок 2
10:08, 8 февраля 2020 1 748
В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек
20:36, 8 февраля 2020 1 952
Скорость распространения коронавируса замедлилась — СМИ
14:47, 9 февраля 2020 1 313
Любимов заявил о готовности Рязани к китайскому коронавирусу
Все новости
Голосования

Нужно ли строить школу в Лесопарке?

Окончание опроса: 26.02.2020
Архив голосований
Форум