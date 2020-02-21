В Рязанской области появится санавиация

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В Рязанской области появится санитарная авиация. Начало полетов запланировано на 2020 год в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщил сайт регионального минздрава.
В ближайшее время намерены определить авиакомпанию, которая предоставит вертолет для экстренных вылетов медбригад. Врачи будут оказывать первую помощь и транспортировать пострадавших в крупные медицинские центры.
Посадочные площадки разместят у Касимовского, Скопинского, Сасовского, Шиловского, Ряжского ММЦ, ОКБ и БСМП в Рязани.
Старт проекта назначен на июль. До этого медики пройдут обучение и тестирование.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.