В рязанский онкодиспансер купят аппарат для диагностики почти за 39 миллионов

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Фото: Pixabay.com
В Рязанский областной онкодиспансер купят аппарат для гистологической и иммуногистохимической диагностики почти за 39 миллионов рублей. Тендер разместили на сайте госзакупок.
Начальная стоимость аукциона — 38,8 миллиона рублей. В данную сумму входит также ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам его эксплуатации специалистов. Заказчиком является региональный минздрав.
Средства выделили из федерального бюджета в рамках региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения».
В марте онкодиспансер
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.