В Рязани задержали пенсионера с топором, разбившего палатку с мороженым

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В четверг, 20 февраля, в Рязани задержали 68-летнего пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
Около 16:00 мужчина
Рязанца доставили в полицию.
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С 20 февраля по 10 марта «Оптике-сервис» пройдет праздничная акция.