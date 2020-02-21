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0:02, 21 февраля 2020 85
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В Рязани собирают подписи за присвоение звания «Город трудовой доблести»

В Рязани собирают подписи за присвоение звания «Город трудовой доблести»

В Рязани продолжают собирать подписи за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщили в группе «Рязань — город трудовой доблести» «ВКонтакте».

По состоянию на 19 февраля свои голоса передали около 13 тысяч человек.

До конца месяца рязанцы могут оставить свои подписи в торговых центрах «Барс» на Московском и на Есенина, «Виктория Плаза» и «Европа» на улице Советской Армии, где установлены специальные стойки. Волонтеры находятся там в среду и пятницу с 17:00 до 21:00 и в субботу с 11:00 до 15:00.

Кроме того, в группе можно пройти опрос «Поддерживаете присвоение Рязани почетного звания «Город трудовой доблести»?" и познакомиться с историческими фактами о трудовой деятельности рязанцев в годы Великой Отечественной войны.


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