В Рязани собирают подписи за присвоение звания «Город трудовой доблести»

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В Рязани продолжают собирать подписи за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщили в группе «
По состоянию на 19 февраля свои голоса передали около 13 тысяч человек.
До конца месяца рязанцы могут оставить свои подписи в торговых центрах «Барс» на Московском и на Есенина, «Виктория Плаза» и «Европа» на улице Советской Армии, где установлены специальные стойки. Волонтеры находятся там в среду и пятницу с 17:00 до 21:00 и в субботу с 11:00 до 15:00.
Кроме того, в группе можно пройти
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Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.