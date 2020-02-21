В Рязани обновили музей боевой славы в школе №7

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Фото: Администрация Рязани
В Рязани обновили музей боевой славы и зал воинской славы в школе №7. Их открыли в четверг, 20 февраля. На церемонии были ветераны, курсанты десантникого училища, педагоги и школьники,
Музей создали в 1965 году к 20-летию Победы. Через 20 лет в школе появился зал боевой славы со стендами, посвященными фронтовикам — учителям и выпускниках школы.
В музее устраивают экскурсии, классные часы, встречи, уроки истории, городские и областные семинары по военно-патриотическому воспитанию. Ежегодно материалы школьного музея предсталяют на городских, областных краеведческих конференциях и конкурсах и в музее истории ВДВ.
Ранее в Рязани обновили музей Героя СССР
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