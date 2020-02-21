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18:45, 21 февраля 2020 142
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В Рязани обновили музей боевой славы в школе №7

В Рязани обновили музей боевой славы в школе №7

Фото: Администрация Рязани

В Рязани обновили музей боевой славы и зал воинской славы в школе №7. Их открыли в четверг, 20 февраля. На церемонии были ветераны, курсанты десантникого училища, педагоги и школьники, сообщил сайт администрации города.

Музей создали в 1965 году к 20-летию Победы. Через 20 лет в школе появился зал боевой славы со стендами, посвященными фронтовикам — учителям и выпускниках школы.

В музее устраивают экскурсии, классные часы, встречи, уроки истории, городские и областные семинары по военно-патриотическому воспитанию. Ежегодно материалы школьного музея предсталяют на городских, областных краеведческих конференциях и конкурсах и в музее истории ВДВ.

Ранее в Рязани обновили музей Героя СССР Владимира Молодцова, музей Славы школы №38 и музей боевой славы Героя СССР Леонида Новоспасского.


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