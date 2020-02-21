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В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП со сбитым пешеходом, об этом сообщила
8 февраля на улице Бирюзова 25-летний водитель на ВАЗ-2115 сбил 62-летнего пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
Мужчина от полученных травм
Всех, кто располагает какой-либо информацией, попросили обращаться по номеру: (4912)29-74-99 или по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1, кабинет 13.
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С 20 февраля по 10 марта «Оптике-сервис» пройдет праздничная акция.