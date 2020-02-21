В Рязани ищут очевидцев аварии со сбитой пенсионеркой в Горроще

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В Рязани ищут очевидцев аварии с погибшей женщиной-пешеходом. Об этом
ДТП произошло 14 февраля примерно 06:40. 24-летний водитель «ВАЗ»
Очевидцев просят обращаться по телефону (4912)29-74-99 или по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1, кабинет №13.
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Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.