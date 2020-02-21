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8:25, 21 февраля 2020 232
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В России планируют увеличить транспортный налог

В России планируют увеличить транспортный налог

В России планируется увеличить базовую ставку имеющегося транспортного налога на машины, чей экологический класс ниже Евро-3. С таким предложением выступил заместитель главы Министерства промышленности и торговли Александр Морозов, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на Минпромторг.

Отмечается, что если никаких нареканий не последует, а предложение одобрят депутаты Госдумы, то нововведение начнет действовать с 2021 года.

Депутат Госдумы Евгений Москвичев, в свою очередь, предложил запретить коммерческий автотранспорт с низким экологическим классом. По его мнению, эти машины нужно «сдать в историю, так как им по 35-37 лет».


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