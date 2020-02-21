В России могут упростить получение гражданства жителям четырех стран

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил о новом законопроекте. По его словам, Россия намерена упростить выдачу гражданства для жителей четырех стран,
Он сообщил, что это «коснется Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана».
Кроме того, по его словам, гражданам этих стран «не надо будет доказывать материальное положение».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →По ложному вызову. Рязанские пожарные прибыли на вокзал Рязань-2
На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.