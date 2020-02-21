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22:55, 21 февраля 2020 90
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В России могут упростить получение гражданства жителям четырех стран

В России могут упростить получение гражданства жителям четырех стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил о новом законопроекте. По его словам, Россия намерена упростить выдачу гражданства для жителей четырех стран, передает РИА Новости.

Он сообщил, что это «коснется Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана».

Кроме того, по его словам, гражданам этих стран «не надо будет доказывать материальное положение».


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