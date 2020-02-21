В Пронском районе пропала 37-летняя женщина

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В Пронском районе пропала 37-летняя Елена Анатольевна Шилина, которая проживает в деревне Кареево. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
В последний раз женщину видели 16 февраля, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 150-160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые. Одета: коричневая куртка до колена, черные штаны, серая шапка, серые валенки.
Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят обращаться по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.
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