В одном из рязанских зоомагазинов сняли на видео мертвого хомяка и пустые миски для животных

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Рязанка опубликовала в сети видео, в котором пожаловалась на неудовлетворительные условия содержания животных, продающихся в «Зоомаркете» в ТЦ «Круиз». По словам девушки, 20 февраля она посетила магазин и заметила «отвратительный и халатный уход за животными».
«Двум сидящим в клетках кроликам налили воду только после моей просьбы, хотя видно, что отсутствует она уже давно, и животные дергают пустую поилку, — рассказала рязанка. — С двумя ежиками история такая же: поилка пустая и высохшая. На мое замечание консультанты начали увиливать и заявлять, что поят животных в 15 часов (сейчас время около 16:00)»,
Кроме того, в клетке с живыми хомячками девушка заметила труп животного.
«На это консультант говорит: „Ну, бывает“. Про инфекции от трупных разложений, которые могут убить остальных, она не слышала», — заявила автор видео.
Рязанка оставила в Книге жалоб обращение к руководству магазина и разместила видеоролик на личной странице в соцсети, но, по ее словам, с ней пока никто не связывался.
Директор магазина Любовь Пунько рассказала РЗН. инфо, что знает об этой ситуации, с продавцами провели беседу. По словам Пунько, продавцы налили животным воду сразу, как только освободились.
«Что касается хомячков, то у джунгариков развит каннибализм, и может быть так, что утром он еще был жив, а затем его загрызли свои же», — предположила директор зоомагазина.
Она также рассказала, что продавцы ежедневно присылают ей фотоотчет об уборке в клетках, а также о наличии у животных еды и воды.
«Это нормально, если животное может попить и остатки воды опрокинуть. Им же не объяснишь, что так делать не нужно. При этом утром, в 15 часов или чуть позже, если много покупателей, продавцы проверяют клетки с животными на наличие воды и еды. И также присылают мне отчет», — отметила Пунько.
Кроме того, в магазине установлено видеонаблюдение. «Людей, которым не нравятся животные, мы даже на работу брать не будем. Такие у нас не будут работать», — подчеркнула директор «Зоомаркета».
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