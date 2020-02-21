В Минздраве предупредили об опасности «алкоголизма выходного дня»

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Фото: Pixabay.com
Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал агентству «
Среди последствий «алкоголизма выходного дня» Брюн назвал «пьяные» зачатия, рост преступлений и «ухудшение общественного здоровья».
Нарколог заметил, что во Франции даже был специальный термин «дети выходного дня», то есть зачатые после вечеринок в выходные.
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