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12:43, 21 февраля 2020 53
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В Минздраве предупредили об опасности «алкоголизма выходного дня»

В Минздраве предупредили об опасности «алкоголизма выходного дня»

Фото: Pixabay.com

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал агентству «Москва» об опасности «алкоголизма выходного дня». По его словам, такие явления встречаются часто.

Среди последствий «алкоголизма выходного дня» Брюн назвал «пьяные» зачатия, рост преступлений и «ухудшение общественного здоровья».

Нарколог заметил, что во Франции даже был специальный термин «дети выходного дня», то есть зачатые после вечеринок в выходные.


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