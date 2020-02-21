В Милославском районе обнаружили труп мужчины

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Фото: Издательство «Пресса»
В пятницу, 21 февраля, в поселке Южный Милославского района обнаружили труп мужчины. Тело нашли около сельского ДК на улице Центральной, пишет издательство «
Погибшим оказался 42-летний местный житель. «По словам односельчан, его неоднократно видели пьяным», — говорится в сообщении.
Руководитель межрайонного следственного отдела Александр Рязанкин рассказал, что на теле не обнаружили признаков насильственной смерти, назначена судмедэкспертиза.
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Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.