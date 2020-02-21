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0:57, 21 февраля 2020 243
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В Кемерове мужчина «гонял» на снегоходе по тротуарам

В Кемерове мужчина «гонял» на снегоходе по тротуарам

Вечером в четверг, 13 февраля, жители Кировского района Кемерова заметили мужчину, который на высокой скорости ездил на снегоходе прямо по тротуарам. Об этом пишет VSE42.Ru.

По словам очевидцев, нарушитель «совершал опасные маневры» около школы на улице Инициативной.

«Мы вышли из маршрутки и едва успели отскочить в сторону! На дорожках было много людей, в том числе с детьми!» — пожаловалась одна из местных жительниц.

Известно, что на здании школы установлены камеры.

Фото VSE42.Ru


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