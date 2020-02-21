В Калуге студента полицейского колледжа осудили за разбой

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Фото: Pixabay.com
В Калуге студента Юридического полицейского колледжа осудили за разбой. Об этом
В ноябре 2019 года 18-летний молодой человек украл из «Магнита» на улице Суворова десять упаковок сыра. Сотрудница магазина попыталась задержать злоумышленника, но тот схватил ее за руку, из-за чего женщина упала и повредила палец на руке.
Студента признали виновным по части 1 статьи 162 УК («Разбой») и приговорили к двумя годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Приговор в законную силу не вступил.
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.