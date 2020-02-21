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13:20, 21 февраля 2020 138
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В Калуге студента полицейского колледжа осудили за разбой

В Калуге студента полицейского колледжа осудили за разбой

Фото: Pixabay.com

В Калуге студента Юридического полицейского колледжа осудили за разбой. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ноябре 2019 года 18-летний молодой человек украл из «Магнита» на улице Суворова десять упаковок сыра. Сотрудница магазина попыталась задержать злоумышленника, но тот схватил ее за руку, из-за чего женщина упала и повредила палец на руке.

Студента признали виновным по части 1 статьи 162 УК («Разбой») и приговорили к двумя годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Приговор в законную силу не вступил.


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