В девяти детских поликлиниках Рязанской области появится новое оборудование

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Фото: Pixabay.com
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в девять детских поликлиниках Рязанской области привезут новое оборудование. Об этом сообщил
13 новых рентгеновских аппаратов появится в Рязани, Кораблине, Михайлове, Сасове, Скопине и Шилове.
Кроме этого, отремонтируют семь детских поликлиник, а также сделают капитальный ремонт в двух медорганизациях.
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