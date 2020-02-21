Ухоловского рабочего насмерть засыпало зерном

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В четверг, 20 февраля, на территории зернотока в Ухолове погиб 41-летний рабочий. Об этом сообщил
По предварительной информации, мужчина упал в центрифугу сушилки для зерна и задохнулся.
Проводится доследственная проверка.
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.