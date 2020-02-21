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Ударившего полицейского сасовца оштрафовали на 75 тысяч,
Известно, что инцидент произошел в в микрорайоне Северный. Пьяный 30-летний мужчина не захотел проходить медосвидетельствование и ударил полицейского локтем в лицо. Оперативник получил кровоподтек на губе, а также ссадину у виска.
Злоумышленник свою вину признал, принес публичные извинения, сделал пожертвование в социально-реабилитационный центр.
Уголовное дело прекратили, сасовцу назначили штраф в 75 тысяч рублей.
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