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9:56, 21 февраля 2020 104
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Скопинец избивал шестилетних детей железным прутом

Скопинец избивал шестилетних детей железным прутом

Житель Скопинского района избивал своих шестилетних сына и дочь железным прутом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что 43-летний мужчина не прекращал выпивать с новогодних праздников. Иногда он ругался с женой, а в один из вечеров придрался к поведению детей. Скопинец схватил железный прут и стал их бить.

Заступиться за сына и дочь попыталась их мать, но сама попала под удары. Полицию вызвали соседи, услышавшие шум.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 156 УК.

«Ранее ситуация в этой семье опасений не вызвала, семья на учете не состояла», — отмечается в сообщении.


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