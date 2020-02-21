Скопинец избивал шестилетних детей железным прутом

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Житель Скопинского района избивал своих шестилетних сына и дочь железным прутом. Об этом сообщила
Известно, что 43-летний мужчина не прекращал выпивать с новогодних праздников. Иногда он ругался с женой, а в один из вечеров придрался к поведению детей. Скопинец схватил железный прут и стал их бить.
Заступиться за сына и дочь попыталась их мать, но сама попала под удары. Полицию вызвали соседи, услышавшие шум.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 156 УК.
«Ранее ситуация в этой семье опасений не вызвала, семья на учете не состояла», — отмечается в сообщении.
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