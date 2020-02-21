Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:24, 21 февраля 2020 296
 0    0

Рязанский охотник предстанет перед судом за случайное убийство человека

Рязанский охотник предстанет перед судом за случайное убийство человека

Рязанский охотник предстанет перед судом за то, что случайно застрелил человека. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Трагедия произошла 16 октября в селе Красный угол, когда мужчины возвращались домой. Один из охотников, сидя на заднем сидении автомобиля, решил проверить карабин на наличие патрона и нажал на спусковой крючок. В результате непроизвольного выстрела пуля попала в шею 35-летнему мужчине, который стоял рядом с машиной. От полученной травмы он скончался.

В отношении охотника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК, материалы передали в суд.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Группа компаний «Автоимпорт» открыла в Туле новый дилерский центр Škoda

Группа компаний «Автоимпорт» открыла в Туле новый дилерский центр Škoda

На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:50, 7 февраля 2020 1 934
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии изолированных китайских студентов РГУ
9:20, 8 февраля 2020 1 358
В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности
16:22, 7 февраля 2020 1 792
В Рязани двух студентов из Китая отправили на карантин 1
13:48, 8 февраля 2020 1 870
Россия отправит в Китай два миллиона медицинских масок 2
10:08, 8 февраля 2020 1 726
В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек
Все новости
Голосования

Нужно ли строить школу в Лесопарке?

Окончание опроса: 26.02.2020
Архив голосований
Форум