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Рязанский минтранс определится с подрядчиками для ремонта дорог в марте,
В 2020 году планируется выполнение работ на 173 объектах, в том числе на 13 переходящих с 2019 года, из которых: 102 объекта на дорогах регионального значения, 71 — на местных дорогах.
«Мы принимаем все меры, чтобы к концу марта определить всех подрядчиков, и они приступили к работам с самого начала строительного сезона», — отметил глава минтранса Вадим Решетник.
Кроме того, в рамках нацпроекта отремонтируют около двухсот километров, финансирование составит почти четыре миллиарда рублей.
Перечень объектов «БКАД» на 2020 год
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