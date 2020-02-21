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0:28, 21 февраля 2020 54
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Рязанских фотографов обучили съемке на крестинах

Рязанских фотографов обучили съемке на крестинах

В среду, 19 февраля, для рязанских фотографов провели мастер-класс по съемке во время крещения ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской епархии.

Отец Павел рассказал присутствующим о том, как проходит таинство. Фотографы обсудили наиболее удобные точки съемки, ракурсы и другие детали.

После обучения рязанцев пригласили на чаепитие.

«Отец Павел заверил своих собеседников, что при необходимости подобные встречи организуют в будущем», — говорится в сообщении.

Фото с сайта Рязанской епархии


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