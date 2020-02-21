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17:27, 21 февраля 2020 92
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Рязанских дорожников перевели в режим готовности на праздничные выходные

Рязанских дорожников перевели в режим готовности на праздничные выходные

Фото: Pixabay.com

Рязанских дорожников перевели в режим готовности на праздничные выходные. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

В воскресенье, 23 февраля, в регионе возможны мокрый снег, дождь, а в отдельных районах — туман, при колебаниях температуры воздуха от плюсовых до минусовых отметок.

В случае необходимости убирать снег и обрабатывать дороги будут 32 единицы дорожной техники.

Дорожники будут дежурить круглосуточно. Водителей попросили быть аккуратными и не нарушать правила движения.

В случае нештатных ситуаций можно обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград»: (4752) 710432.


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