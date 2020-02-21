RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Рязанских дорожников перевели в режим готовности на праздничные выходные. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».
В воскресенье, 23 февраля, в регионе возможны мокрый снег, дождь, а в отдельных районах — туман, при колебаниях температуры воздуха от плюсовых до минусовых отметок.
В случае необходимости убирать снег и обрабатывать дороги будут 32 единицы дорожной техники.
Дорожники будут дежурить круглосуточно. Водителей попросили быть аккуратными и не нарушать правила движения.
В случае нештатных ситуаций можно обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград»: (4752) 710432.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ рязанском парке в феврале у сирени набухли почки
|
cледующая новость →Можно ли перечислять алименты ребенку? Прокуратура отвечает на вопросы рязанцев
На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.