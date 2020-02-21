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Рязанские приставы незаконно взыскали деньги с пенсионерки. Об этом
С женщины незаконно удержали часть пенсии — 2 051,93 тысячи рублей. Проверка установила, что приказ, который был основанием для возбуждения исполнительного производства, отменен судом.
Пенсионерка предоставила этот документ в отдел судебных приставов с просьбой вернуть средства.
Деньги рязанке пока не вернули, но постановление о взыскании — отменили.
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