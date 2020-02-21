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Рязанец на «Шевроле» сбил женщину, об этом
Авария произошла в четверг, 20 февраля, в 6:20 на улице Тимакова у дома №16А.
36-летний рязанец на Chevrolet сбил 48-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода
Пострадавшую с травмой доставили в больницу.
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Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.