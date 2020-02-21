Рязанец на «Фольксвагене» уснул за рулем и вылетел в кювет

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Фото: Издательство «Пресса»
Утром в пятницу, 21 февраля, около деревни Дашки-2 под Рязанью произошло ДТП. Об этом пишет издательство «
По предварительной информации, примерно в 9:00 45-летний рязанец на Volkswagen Caddy уснул за рулем. Машина выехала на «встречку», а затем в кювет, где перевернулась.
Водитель получил травмы, с которыми обращался в больницу.
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