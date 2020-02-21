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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Рязанцев предупредили об опасности тонкого льда. За прошедшую неделю сотрудники МЧС провели 18 рейдов, сообщила
Отмечается, что из-за нестабильной температуры лед на водоемах региона не замерзает, однако многие пренебрегают мерами предосторожности.
«Наибольшую опасность представляют места с сильным течением, а также в береговой зоне, вблизи кустов и камыша», — подчеркнули в МЧС.
В пресс-службе рассказали, что определить прочность льда можно визуально: лед голубого цвета — прочный, белого — в два раза менее прочный, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком — ненадежен.
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