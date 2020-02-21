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Россиян предложили штрафовать за нескошенный борщевик на личных и дачных приусадебных участках, соответствующее предложение Совет Федерации направил в министерство юстиции,
Отмечается, что в период цветения, а это два-три месяца в летний период, у множества людей проявляется острая аллергическая реакция на пыльцу борщевика. Подчеркивается, что штрафы должны повлиять на тех, у кого на дачных участках растет много этого растения, чтобы спасти аллергиков.
Предлагается установить штраф в размере 3 тысяч рублей для физлиц и 10 тысяч рублей для должностных. Для индивидуальных предпринимателей сумма штрафа может составить 7-12 тысяч рублей, а для юрлиц — 20-30 тысяч рублей.
Борщевик Сосновского является ядовитым растением. Его начали культивировать в СССР в качестве дешевого корма для скота, однако после его потребления молоко коров приобретало горький вкус. Растение также может вызывать химические ожоги кожи.
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