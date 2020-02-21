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16:33, 21 февраля 2020 159
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Пропавшую в Пронском районе женщину нашли

Пропавшую в Пронском районе женщину нашли

Елену Шилину, которая 16 февраля пропала в Пронском районе, нашли. 37-летняя женщина жива, сообщили в группе «Лиза Алерт Рязань» «ВКонтакте».

Известно, что жительницу деревни Кареево обнаружили полицейские. Подробности не разглашаются.


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