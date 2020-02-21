Пропавшую в Пронском районе женщину нашли

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Елену Шилину, которая 16 февраля
Известно, что жительницу деревни Кареево обнаружили полицейские. Подробности не разглашаются.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанец на «Фольксвагене» уснул за рулем и вылетел в кювет
|
cледующая новость →Мошенник украл с карты сасовца более 130 тысяч рублей
На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.