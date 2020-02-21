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9:28, 21 февраля 2020 198
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После жалоб рязанцев в Октябрьском районе проверили качество воздуха

После жалоб рязанцев в Октябрьском районе проверили качество воздуха

В четверг, 21 февраля, рязанцы жаловались в дежурную службу города на неприятный запах в Октябрьском районе. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

С 17:40 до 20:40 экологическая лаборатория совершила выезды по следующим адресам:

  • улица Трудовая, дом 18;
  • улица Васильевская, дом 20 корпус 2;
  • улица Новоселов дом 50 корпус 2;
  • улица Земляничная дом 26;
  • улица Зубковой дом 31 корпус 2.

«Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в пробах атмосферного воздуха не выявлено», — говорится в сообщении.

Рязанцам напомнили, что телефон единой диспетчерской службы управления ГО и ЧС Рязани 55-00-41, обращаться на него можно круглосуточно.


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