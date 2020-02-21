После жалоб рязанцев в Октябрьском районе проверили качество воздуха

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 21 февраля, рязанцы жаловались в дежурную службу города на неприятный запах в Октябрьском районе. Об этом сообщила
С 17:40 до 20:40 экологическая лаборатория совершила выезды по следующим адресам:
«Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в пробах атмосферного воздуха не выявлено», — говорится в сообщении.
Рязанцам напомнили, что телефон единой диспетчерской службы управления ГО и ЧС Рязани 55-00-41, обращаться на него можно круглосуточно.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа пожаре в Горроще пострадал мужчина
|
cледующая новость →В Южном неизвестные разбили витрину палатки с мороженым
На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.