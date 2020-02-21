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10:06, 21 февраля 2020 107
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Под Рязанью «Опель» вылетел в кювет и врезался в дерево

Под Рязанью «Опель» вылетел в кювет и врезался в дерево

Фото: УМВД по Рязанской области

Вечером в четверг, 20 февраля, на 31-м километре дороги «Рязань — Ряжск» произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, примерно в 22:40 водитель Opel Vectra не справился с управлением и вылетел кювет, где врезался в дерево.

В результате травмы получил 44-летний пассажир, его доставили в больницу.


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