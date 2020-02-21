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11:32, 21 февраля 2020 176
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Памятник Полетаеву в Узбекистане восстановят в начале марта

Памятник Полетаеву в Узбекистане восстановят в начале марта

Памятник Федору Полетаеву в Узбекистане восстановят в начале марта, пишт ИД «Пресса» со ссылкой на посла России в республике Владимира Тюрденева.

Монумент будет расположен на прежнем месте в поселке Красногорск Ташкентской области.

Напомним, губернатор Николай Любимов обратился к властям Узбекистана с просьбой восстановить памятник Федору Полетаеву в начале февраля. Позже власти власти узбекского города Ангрен пообещали восстановить памятник.

Памятник Полетаеву, представлявший собою стелу с барельефом, был открыт в городе Красногорск в Узбекистане в 1972 году. В 2014 году, по решению местных властей, его снесли. По официальной версии, причиной сноса стало его аварийное состояние. Тогда власти города пообещали заменить монумент фигурой Скорбящей матери, однако до сих пор не сделали этого.


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