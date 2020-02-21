На улице Островского столкнулись «ГАЗель» и «Мицубиси»

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В пятницу, 21 февраля, на улице Островского столкнулись «ГАЗель» и Mitsubishi. Фотографию опубликовали в группе «
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С 20 февраля по 10 марта «Оптике-сервис» пройдет праздничная акция.