На Рязанском приборном заводе отметили День защитника Отечества

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В пятницу, 21 февраля, на Рязанском приборном заводе (входит в КРЭТ) отметили День защитника Отечества. К заводскому мемориальному комплексу «Аллея Славы» с Огнем памяти в честь Дня защитника Отечества возложили цветы.
Участниками церемонии стали генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов, руководители предприятия, участники локальных военных конфликтов, представители подразделений завода и Молодежного центра.
«На нашем заводе с особым уважением относятся к ветеранам Великой Отечественной войны, которые являются примером мужества и в ратном подвиге, и в мирном труде. Сегодня на предприятии работают наследники их славных дел, новые поколения заводчан, которые не понаслышке знают о нелегкой службе и „горячих точках“, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — 23 февраля — день воинской доблести и гордости нашей страны. Это праздник тех, кто в разные годы честно исполнял свой долг, продолжая героические традиции российского воинства, и тех, кто в настоящее время защищает свою Родину».
В преддверии праздника активисты Молодежного центра АО «ГРПЗ» возложили цветы к мемориальным доскам в Рязани. На них увековечены имена работавших на предприятии Героев Советского Союза и Кавалера трех Орденов Славы.
«Аллею Славы» с Огнем памяти возвели у заводской проходной в 2005 году к 60-летию Победы. На ней высечены имена 474 участников войны, которые работали на предприятии и внесли весомый вклад в его развитие. Каждый год здесь проходят памятные мероприятия, посвященные Дню защитника Отчества, Дню Победы, Дню памяти и скорби.
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