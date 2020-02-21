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9:43, 21 февраля 2020 131
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На пожаре в Горроще пострадал мужчина

На пожаре в Горроще пострадал мужчина

Вечером в четверг, 20 февраля, на улице 6-ая Линия горела девятиэтажка. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Огонь повредил подвал панельного дома, в момент происшествия там находился мужчина. Его госпитализировали с предварительным диагнозом «отравление угарным газом».

Напомним, на вызов выезжали три расчета.


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