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Фото: Издательство «Пресса»
На фестивале робототехники в Сасовском районе представили улей с искусственным шмелем и «Умный камин». Об этом сообщило издательство «
Фестиваль устроили 19 февраля в селе Демушкино в рамках муниципального проекта «Робот Яша в огороде нашем».
Студенты рязанских вузов показали школьникам «Умный улей» с искусственным шмелем для опыления растений, беспилотный автомобиль и дроны.
Ученики представили несколько проектов, например, искусственный фонтан, муравейник, радиоуправляемые машины, выращенный из медного купороса кристалл, а также приспособление для полива комнатных растений и камин для релаксации.
Лучшим признали проект «Умный камин».
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