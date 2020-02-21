«Мармакс» рассказал рязанцам о коллекции редких квартир в жилом комплексе бизнес-класса

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В пресс-службе компании отметили, что это малоэтажный жилой комплекс бизнес-класса в историческом центре города с уникальными концепциями для жизни — личным «фитнес-залом», «двором-галереей», супермаркетом на первом этаже, детской игровой комнатой в доме и квартирами редкого формата.
В комплексе представлены квартиры разных планировочных решений: от небольших однокомнатных до просторных трех-комнатных. Особенностью дома является панорамный этаж, на котором расположены квартиры редкого формата — с камином, подчеркнули в пресс-службе.
«Такое предложение редко встречается на рынке недвижимости, — поделились в компании. — Камин в квартире дарит много тепла и уюта. Это источник мягкой приятной атмосферы покоя и тишины».
По словам представителей девелопера, дополнят уютную квартиру с камином окна в пол от Rehau с прочным и мультифункциональным стеклом SunGuard.
«Панорамное остекление создаст эффект панорамы 360. Впечатляющие виды на город станут прекрасным дополнением вашего интерьера. Теперь не обязательно выезжать за город, чтобы ощутить особый комфорт — он будет в вашей квартире», — рассказали в пресс-службе.
Рязанцам напомнили, что в жилом комплексе «
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