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19:40, 21 февраля 2020 205
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Для борьбы с «рыбным» запахом воды на Окской очистной станции увеличили дозу реагентов

Для борьбы с «рыбным» запахом воды на Окской очистной станции увеличили дозу реагентов

Фото: Pixabay.com

Для борьбы с «рыбным» запахом воды на Окской очистной станции увеличили дозу реагентов и кратность промывки фильтров. Кроме того, специалисты провели санобработку отстойников, сообщил сайт администрации города.

В пятницу, 21 февраля, специальная рабочая группа обсудила борьбу с причинами появления «рыбного» запаха воды. Руководству «Водоканала» поручили «актуализировать технологический регламент, чтобы в нем учитывались изменения природного характера». Речь идет о снижении уровня воды в Оке, обмелении и заиливании Дядьковского затона.

Директор «Водоканала» Роман Мощенков пояснил, что из-за аномального тепла донные отложения могли попасть на водозабор. Предприятие планирует установить дополнительные угольные фильтры.

«Ситуация находится на постоянном контроле. По результатам исследований лаборатории предприятия все показатели находятся в пределах гигиенических нормативов», — говорится в сообщении мэрии.

Из-за жалоб горожан на «рыбный» запах «Водоканал» перешел с водозабора, который находится в Дядьковском затоне, на другой, принадлежащий «РНПК». Сейчас оттуда в сутки поступает 20 тысяч кубометров воды, еще 15 тысяч — из скважин с артезианской водой.

Напомним, горожане начали жаловаться на неприятный запах воды с конца января. По данным администрации города, проблема коснулась 35 тысяч рязанцев. По словам мэра Елены Сорокиной, причинами возникновения неприятного запаха «являются аномальные погодные условия, обмеление Оки, состояние водозабора, который нуждается в реконструкции и изношенность труб». Прокуратура выяснила, что «рыбный» запах вызвало снижение объема артезианской воды: в январе «Водоканал» вдвое уменьшил закупку артезианской воды.

Позже мэр Елена Сорокина сообщила, что предприятие сменило поставщика воды из Оки и увеличил долю артезианской воды до 50%.

Кроме того, «Водоканал» выделил 200 тысяч на обследование Окской очистной станции водолазами.

Губернатор поручил усилить работу по борьбе с «рыбной» водой.


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