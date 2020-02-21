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Фото: Pixabay.com
Для борьбы с «рыбным» запахом воды на Окской очистной станции увеличили дозу реагентов и кратность промывки фильтров. Кроме того, специалисты провели санобработку отстойников,
В пятницу, 21 февраля, специальная рабочая группа обсудила борьбу с причинами появления «рыбного» запаха воды. Руководству «Водоканала» поручили «актуализировать технологический регламент, чтобы в нем учитывались изменения природного характера». Речь идет о снижении уровня воды в Оке, обмелении и заиливании Дядьковского затона.
Директор «Водоканала» Роман Мощенков пояснил, что из-за аномального тепла донные отложения могли попасть на водозабор. Предприятие планирует установить дополнительные угольные фильтры.
«Ситуация находится на постоянном контроле. По результатам исследований лаборатории предприятия все показатели находятся в пределах гигиенических нормативов», — говорится в сообщении мэрии.
Из-за жалоб горожан на «рыбный» запах «Водоканал»
Напомним, горожане начали жаловаться на неприятный запах воды с конца января. По данным администрации города, проблема коснулась 35 тысяч рязанцев. По словам мэра Елены Сорокиной,
Позже мэр Елена Сорокина сообщила, что предприятие
Кроме того, «Водоканал»
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