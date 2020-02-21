Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,2 тысячи человек

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Число жертв коронавируса в Китае увеличилось на 118 и достигло 2236 человек,
Общее число инфицированных в стране в стране превысило 75,4 тысячи человек. За сутки из больниц были выписаны 2109 выздоровевших. Общее число выздоровевших превысило 18,2 тысячи человек.
Также отмечается, сто в провинции Хубэй жертвами коронавируса стали 2144 человека, при количестве заболевших 62,4 тысячи человек. Одновременно в провинции зафиксировано 11,7 тысячи выздоровевших.
Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года.
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