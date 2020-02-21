Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:55, 21 февраля 2020 171
 0    0

Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,2 тысячи человек

Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,2 тысячи человек

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось на 118 и достигло 2236 человек, передает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР

Общее число инфицированных в стране в стране превысило 75,4 тысячи человек. За сутки из больниц были выписаны 2109 выздоровевших. Общее число выздоровевших превысило 18,2 тысячи человек.

Также отмечается, сто в провинции Хубэй жертвами коронавируса стали 2144 человека, при количестве заболевших 62,4 тысячи человек. Одновременно в провинции зафиксировано 11,7 тысячи выздоровевших.

Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Судьба физмата и вторая жизнь «Кулька». Андрей Минаев о переменах в РГУ

Судьба физмата и вторая жизнь «Кулька». Андрей Минаев о переменах в РГУ

Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:50, 7 февраля 2020 1 927
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии изолированных китайских студентов РГУ
9:20, 8 февраля 2020 1 353
В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности
16:22, 7 февраля 2020 1 773
В Рязани двух студентов из Китая отправили на карантин 1
10:24, 7 февраля 2020 1 614
Россиян планируют проверять на наличие иммунитета к коронавирусу
13:48, 8 февраля 2020 1 851
Россия отправит в Китай два миллиона медицинских масок 2
Все новости
Голосования

Нужно ли строить школу в Лесопарке?

Окончание опроса: 26.02.2020
Архив голосований
Форум