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11:33, 21 февраля 2020 144
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23 февраля Wink покажет реванш боксеров Уайлдера и Фьюри в прямом эфире

23 февраля Wink покажет реванш боксеров Уайлдера и Фьюри в прямом эфире

В воскресенье, 23 февраля, Wink покажет на «Все ТВ» эксклюзивные онлайн-трансляции двух событий: реванш боксеров в тяжелом весе — экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри и обладателя пояса WBC (World Boxing Council) Деонтея Уайлдера, а также главный матч чемпионата Греции по футболу.

В первом поединке, который состоялся в декабре 2018 года в Лос-Анджелесе, выявить победителя не удалось — боксеры Фьюри (29-0-1, 20 нокаутов) и Уайлдер (42-0-1, 41 нокаут) набрали одинаковое количество очков.

Отмечается, что в онлайн-среде бесплатно посмотреть прямую трансляцию поединка можно только в Wink на телеканале «Все ТВ» с 5:00 до 9:00 утра по московскому времени.

Кроме того, вечером 23 февраля канал «Все ТВ» покажет прямую трансляцию главного матча чемпионата Греции: ПАОК (Салоники) — «Олимпиакос» (Пирей). Бесплатная онлайн-трансляция матча начнется в 20:30.


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