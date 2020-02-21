23 февраля Wink покажет реванш боксеров Уайлдера и Фьюри в прямом эфире

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В воскресенье, 23 февраля, Wink покажет на «Все ТВ» эксклюзивные онлайн-трансляции двух событий: реванш боксеров в тяжелом весе — экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри и обладателя пояса WBC (World Boxing Council) Деонтея Уайлдера, а также главный матч чемпионата Греции по футболу.
В первом поединке, который состоялся в декабре 2018 года в Лос-Анджелесе, выявить победителя не удалось — боксеры Фьюри (29-0-1, 20 нокаутов) и Уайлдер (42-0-1, 41 нокаут) набрали одинаковое количество очков.
Отмечается, что в онлайн-среде бесплатно посмотреть прямую трансляцию поединка можно только в Wink на телеканале «Все ТВ» с 5:00 до 9:00 утра по московскому времени.
Кроме того, вечером 23 февраля канал «Все ТВ» покажет прямую трансляцию главного матча чемпионата Греции: ПАОК (Салоники) — «Олимпиакос» (Пирей). Бесплатная онлайн-трансляция матча начнется в 20:30.
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