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14:12, 21 февраля 2020 175
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18 тысяч человек поддержали инициативу присвоить Рязани звание «Город трудовой доблести»

18 тысяч человек поддержали инициативу присвоить Рязани звание «Город трудовой доблести»

Более 18 тысяч человек поддержали инициативу присвоить Рязани звание «Город трудовой доблести», сообщает гордума.

Сбор подписей проходил с 5 по 20 февраля.

Также была проведена работа по поиску архивных материалов для подготовки исторической справки о трудовом подвиге предприятий и жителей Рязани в годы Великой Отечественной войны.

Эта справка вместе с собранными подписями нужна для подготовки документов, необходимых для получения звания.


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