18 тысяч человек поддержали инициативу присвоить Рязани звание «Город трудовой доблести»

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Более 18 тысяч человек поддержали инициативу
Сбор подписей проходил с 5 по 20 февраля.
Также была проведена работа по поиску архивных материалов для подготовки исторической справки о трудовом подвиге предприятий и жителей Рязани в годы Великой Отечественной войны.
Эта справка вместе с собранными подписями нужна для подготовки документов, необходимых для получения звания.
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