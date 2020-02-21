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18-летнему рыбновцу грозит срок за кражу телефона,
В полицию обратился 20-летний молодой человек, он рассказал, что во время работы его магазина по продажи сотовых телефонов с прилавка пропал смартфон.
Оперативники опросили местных жителей и установили личность злоумышленника, им оказался 18-летний местный житель. Краденое изъяли.
В отношении похитителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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