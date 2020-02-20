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14:42, 20 февраля 2020 105
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Жители затопленного общежития в Соколовке остались без воды

Жители затопленного общежития в Соколовке остались без воды

Жители затопленного общежития на улице Соколовской остались без воды. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщил ТКР.

По словам рязанцев, коммунальные службы из-за аварии в доме №3 корпус 2 перекрыли водопровод и теперь люди вынуждены брать воду из пожарного гидранта во дворе.

«Ладно, тем кто живет на первом этаже, учитывая проблему, можно и потерпеть. А как быть тем, кто живет с детьми на пятом. Сами представьте», — рассказал житель общежития.

Замначальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Эдуард Алтунин в беседе с корреспондентом не смог сказать, когда жителям общежития вновь подключат воду, но отметил, что ремонтные работы начнутся только тогда, когда сотрудники «Водоканала» откачают всю воду и выяснят причину затопления.

Напомним, в пятиэтажке в Соколовке протек водопровод и за три дня вода заполнила подвал после чего вытекла наружу.


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