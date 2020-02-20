Жители затопленного общежития в Соколовке остались без воды

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Жители затопленного общежития на улице Соколовской остались без воды. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщил ТКР.
По словам рязанцев, коммунальные службы из-за аварии в доме №3 корпус 2 перекрыли водопровод и теперь люди вынуждены брать воду из пожарного гидранта во дворе.
«Ладно, тем кто живет на первом этаже, учитывая проблему, можно и потерпеть. А как быть тем, кто живет с детьми на пятом. Сами представьте», — рассказал житель общежития.
Замначальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Эдуард Алтунин в беседе с корреспондентом не смог сказать, когда жителям общежития вновь подключат воду, но отметил, что ремонтные работы начнутся только тогда, когда сотрудники «Водоканала» откачают всю воду и выяснят причину затопления.
Напомним, в пятиэтажке в Соколовке
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