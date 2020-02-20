Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:47, 20 февраля 2020 246
 0    0

За четыре дня рязанцы собрали миллион на лечение мальчику, больному раком

За четыре дня рязанцы собрали миллион на лечение мальчику, больному раком

Рязанцы за четыре дня собрали миллион рублей на лечение трехлетнего Алеши Кузнецова, который борется с раком. Об этом РЗН. инфо рассказала мать мальчика Ирина.

«Хотелось бы поблагодарить всех неравнодушных, кто решил нам помочь. Я верю, что нам удастся собрать всю необходимую сумму. В министерство здравоохранения за помощью пока не обращались. Когда получим окончательную смету, начнем обращаться везде», — сообщила Ирина Кузнецова.

По ее словам, сейчас мальчик находится в удовлетворительном состоянии. Полететь на лечение в Испанию семья планируют в апреле. Для этого необходимо собрать почти 270 тысяч евро.

Реквизиты для помощи: карта Сбербанка 42 76 16 09 35 82 15 62 (Ирина Александровна К.), Яндекс. Кошелек 41 00 19 99 86 56 07, счет PayPal.

Напомним, в декабре 2018 года мальчику поставили диагноз нейробластома 4-ой стадии. Он прошел лечение в клинике имени Дмитрия Рогачева в Москве. 19 декабря 2019 года у ребенка диагностировали рецидив.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Специалисты «Оптики-сервис» рассказали рязанцам, как правильно выбрать очки

Специалисты «Оптики-сервис» рассказали рязанцам, как правильно выбрать очки

С 20 февраля по 10 марта «Оптике-сервис» пройдет праздничная акция.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:50, 7 февраля 2020 1 889
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии изолированных китайских студентов РГУ
9:20, 8 февраля 2020 1 303
В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности
16:22, 7 февраля 2020 1 650
В Рязани двух студентов из Китая отправили на карантин 1
19:59, 6 февраля 2020 2 207
В Китае умер врач, которому запретили рассказывать о коронавирусе
10:24, 7 февраля 2020 1 577
Россиян планируют проверять на наличие иммунитета к коронавирусу
Все новости
Голосования

Вы занимаетесь спортом?

Окончание опроса: 28.02.2020
Архив голосований
Форум