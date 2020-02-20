За четыре дня рязанцы собрали миллион на лечение мальчику, больному раком

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Рязанцы за четыре дня собрали миллион рублей на лечение трехлетнего
«Хотелось бы поблагодарить всех неравнодушных, кто решил нам помочь. Я верю, что нам удастся собрать всю необходимую сумму. В министерство здравоохранения за помощью пока не обращались. Когда получим окончательную смету, начнем обращаться везде», — сообщила Ирина Кузнецова.
По ее словам, сейчас мальчик находится в удовлетворительном состоянии. Полететь на лечение в Испанию семья планируют в апреле. Для этого необходимо собрать почти 270 тысяч евро.
Реквизиты для помощи: карта Сбербанка 42 76 16 09 35 82 15 62 (Ирина Александровна К.), Яндекс. Кошелек 41 00 19 99 86 56 07, счет PayPal.
Напомним, в декабре 2018 года мальчику поставили диагноз нейробластома 4-ой стадии. Он прошел лечение в клинике имени Дмитрия Рогачева в Москве. 19 декабря 2019 года у ребенка
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