Волонтеры рассказали историю спасения 90-летнего пенсионера в Рязани

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «
Добровольцам поступила заявка, о потерявшимся в среду, 19 февраля, дезориентированного Михаила Филиппова.
Выяснилось, что мужчина пришел в кафе «Арфа», на улице Дзержинского, 65 и сообщил, что «не знает, как добраться до дома».
«Помнит только улицу на которой он живет, а вот номер дома и квартиры совершенно вылетели из его головы. Как выяснилось позже, дедушка и улицу точно не помнил», — отметили волонтеры.
Персонал кафе вызвал полицию и бригаду скорой помощи, а также позвонил на горячую линию «Лиза Алерт».
В этот же момент родственники подали заявку о потерявшемся дедушке, за ним приехала дочка.
«Выражаем огромную благодарность сотрудникам кафе за проявленное неравнодушие, за четкие и быстрые действия. Сотрудникам полиции и бригаде скорой помощи отдельное спасибо за оперативность и слаженность в нашей совместной работе», — рассказали добровольцы.
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